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По данным Минэкономразвития, ВВП России в 2016 году снизился на 0,6%. Такие оценки министерство приводит в еженедельном мониторинге.

«Из-за слабых итогов декабря IV квартал экономика также завершила в минусе: 0,1% с устранением сезонности. Снижение год к году составило 0,3%, как и в III квартале. Снижение ВВП по итогам года мы оцениваем на уровне 0,6%», – сообщили в МЭР.

В декабре в Минэкономразвития улучшили прогноз по спаду ВВП с 0,6% до 0,5%. Причинами для изменения прогноза стало улучшение ситуации в промышленности и оптовой торговле, а также рост физических объемов экспорта и замедление падения инвестиций.

Ранее экономисты пришли в выводу, что для того, чтобы обеспечить «практически гарантированный» рост ВВП, необходимо отсутствие новых внешних шоков. Эксперты заметили, что во второй половины 2016 года в экономике РФ началась «фаза циклического подъема», которая продолжится следующие два года.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов говорил, что в 2017 году российский ВВП может увеличиться на 1–2%.

Заметка дополняется.