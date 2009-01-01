22:14

Международный паралимпийский комитет (МПК) не разрешил российским спортсменам участвовать в отборе на Паралимпиаду, которая пройдет в Пхенчхане в 2018 году. Об этом сообщается в пресс-релизе российского комитета.

Просьбу о допуске российских спортсменов направил Паралимпийский комитет России (ПКР). После заседания в Бонее члены международного комитета просьбу отклонили.

В ПКР сообщили, что несмотря на решение МПК, подготовка российских спортсменов к соревнованиям в КНДР будет продолжена.

«Принципиальная позиция ПКР – допингу не должно быть места в спорте, конкретные виновные в нарушении антидопинговых правил должны быть серьезно наказаны, никакой государственной системы поддержки применения допинга в России не существовало и не существует», – добавили в организации.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что решение МПК «не ставит точку» в участии российких спортсменов в Паралимпиаде-2018.

МПК приостановил членство ПКР в начале августа.Это решение было принято после публикации доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в котором утверждалось, что 35 российских паралимпийцев употребляли допинг. Для восстановления членства МПК потребовал от России остановить судебные разбирательства по отстаиванию прав спортсменов.

В 2014 году немецкий телеканал ARD показал фильм об употреблении допинга российскими спортсменами, после его выхода ВАДА начало расследование. В январе 2017 года телеканал представил новый сюжет, в котором бегун Андрей Дмитриев рассказывает об отстраненном тренере легкоатлетов Владимире Казарине, якобы продолжающем работу с российским бегуном Артёмом Денмухаметовым. «Они, безусловно, работают с допингом, они без него не могут», – говорит в сюжете Дмитриев.