23:13

Бывший глава нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон утвержден в должности госсекретаря США. Об этом сообщает Reuters.

За его кандидатуру проголосовали 56 членов Сената, против выступили 43.

30 января в Сенате завершились дебаты по поводу назначения Тиллерсона главой Госдепартамента. В ходе заседания представитель Демократической партии Дайэнн Файнстайн объявил о внесении законопроекта об отмене указа президента США Дональда Трампа, который распорядился ужесточить миграционную политику. Демократ Чак Шумер потребовал приостановить процедуру голосования по утверждению нового госсекретаря до тех пор, пока этот указ не будет отменен, а сам Тиллерсон не раскритикует подписанный американским лидером документ.

Несмотря на это, 56 сенаторов выразили желание прекратить дебаты, 43 высказались за продолжение спора.

Несколько сотен сотрудников Госдепартамента подписали петицию против указа. По их мнению, эта мера не защитит страну от террористов, а «настроит иностранцев против американских граждан». В свою очередь, пресс-секретарь администрации Трампа Шон Спайсер, комментируя инициативу дипломатов, сказал, что несогласные «должны либо смириться, либо уходить».

О том, что Тиллерсон стал главным претендентом на пост госсекретаря стало известно в декабре 2016 года. Сам кандидат говорил, что считает честью занять эту должность при Трампе.

Президент США характеризовал Тиллерсона как «игрока мирового уровня», отмечая его «упорство, большой опыт и глубокое понимание геополитики».

В Кремле говорили, что у президента России Владимира Путина «хорошие отношения» с Тиллерсоном, но при этом добавляли, что после того, как экс-главы ExxonMobil станет госсекретарем, его симпатии к России «отступят на второй план». NBC News также сообщал, что новый глава Госдепартамента владеет пакетом акций материнской компании «Яндекса» (нидерландской Yandex NV) стоимостью $1 тысячи до $15 тысяч.

В январе Тиллерсон заявил, что Россия должна нести ответственность за свои действия, в том числе за ситуацию с Крымом, так как в 2014 году российские военные «вторглись» на территорию Украины и «захватили» полуостров. В Кремле с этим высказыванием не согласились и пообещали «аргументированно объяснять свою позицию».