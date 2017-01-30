30 января, 23:42

Бывший президент США Барак Обама поддержал граждан страны, которые организовали протестные акции из-за указа американского лидера Дональда Трампа об изменении миграционной политики. Соответствующее заявление в твиттере опубликовал представитель Обамы Кевин Льюис.

«Граждане, которые реализуют свое конституционное право собираться, организовываться и добиваться, чтобы избранные чиновники слышали их голос, – это именно то, что мы ожидаем от них, когда американские ценности находятся под угрозой», – сказано в сообщении.

Льюис добавил, что Обама «обрадован уровнем участия» американцев в акциях против данного указа. Politico отметило, что это заявление стало первым после ухода Обамы с поста президента США.

28 января Трамп подписал указ об ужесточении проверок иммигрантов. Документ запрещает въезд в страну гражданам из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена на 90 дней, а в течение 120 дней приостановлено размещение беженцев. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал, что этот список составила администрация Обамы, а позднее не исключил, что его могут дополнить еще несколько стран.

Трамп, в свою очередь, выразил мнение, что его указ «очень хорошо работает». Говоря о целях документа, он подчеркивал, что «дело не в религии, дело в терроризме и в желании сохранить страну в безопасности».

Указ вызвал массовые протестные акции, которые прошли в США, Великобритании и Канаде.

В ответ на изменение американской миграционной политики Иракский парламент запретил въезд в страну гражданам США. Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон заявил, что подаст с федеральный суд иск о признании противоречащими Конституции основных положений указа Трампа. В компании Microsoft заявили, как передает Reuters, что сотрудничают с Генпрокуратурой Вашингтона по поводу иска и готовы дать показания в случае необходимости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя указ Трампа, сказал, что это «не наше дело». При этом в посольстве США в РФ рассказали, что из-за подписания документа ужесточены правила выдачи виз россиянам.