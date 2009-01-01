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В Министерстве обороны РФ выступили с инициативой ввести единую форму одежды для руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом топ-менеджеры из сферы ОПК рассказали «Коммерсанту».

По информации газеты, сотрудников заводов, предприятий и корпораций проинформировали о внешнем виде формы и правилах ее ношения. Комплекты одежды предлагается сделать в четырех тонах. Единым знаком для руководящего состава будет пятиконечная звезда. На груди слева будут прикрепляться знаки отличия, под ними – фамилия и инициалы работника. Название организации будет указано на груди слева, а эмблема компании будет нашита на правом плече.

«Ношение формы одежды предусмотрено во время участия в совместных мероприятиях (коллегиях, совещаниях, форумах, выставках и т. д.), проводимых Минобороны», – добавило издание.

Министр обороны России Сергей Шойгу идею поддержал, пишет «Коммерсантъ». В возглавляемом им ведомстве комментировать эту информацию не стали. Представители предприятий либо также отказались от комментариев, либо заявили, что им ничего не известно об этой инициативе.

Высокопоставленных менеджеров ОПК объяснил подобную реакцию «нежеланием компаний, связанных обязательствами с Минобороны, публично реагировать на поддержанное Сергеем Шойгу решение».

Газета отметила, что вопрос о введении единой формы начали обсуждать в Минобороны в июле 2016 года. Причиной стало недовольства министерства внешним видом сотрудников, в котором они предстали по видеосвязи во время единого дня военной приемки. «Военные выступали в форме, главы предприятий надели костюмы, начальники цехов были в свободной одежде, а сотрудники рангом ниже попали в объективы видеокамер в майках», – объяснил источник «Коммерсанта» реакцию ведомства.

Издание предположило, что контракт на пошив формы получит «БТК-Групп» Таймураза Боллоева, которая с 2012 года является единственным поставщиком вещевого имущества для вооруженных сил РФ.