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Deutsche Bank согласился выплатить регулятору в Нью-Йорке штраф в размере $425 млн за «зеркальные сделки», которые помогали выводить российские деньги за рубеж. Об этом сообщает Reuters.

Общая сумма «подозрительных» сделок оценивается в $10 млрд, из них около $6 млрд – «зеркальные», совершенные клиентами банка с акциями на российском рынке с 2011 года до начала 2015 года.

По информации источников агентства, за эти же сделки Deutsche Bank выплатит регулятору в Великобритании еще $200 млн.

Эти сделки осуществлялись следующим образом: акции покупались за рубли через Deutsche Bank, а одновременно банк в Лондоне покупал те же акции за доллары или фунты стерлингов. Сумма каждой сделки оценивается в $2 – $3 млн. Они проходили через Нью-Йорк, Deutsche Bank получал с каждой сделки комиссию. Представители банка признали, что «не смогли определить фактическую истинную цель этой схемы».

Из расследования журнала The New Yorker стало известно, что большая часть денег «зеркальных сделок» принадлежала «выходцам из Чечни со связями в Кремле». Издание выяснило, что эти сделки осуществлялись для того, чтобы превратить рубли, «застрявшие в России, в доллары, спрятанные за пределами России».

Bloomberg ранее предполагало, что эти сделки могли осуществляться в интересах Аркадия и Бориса Ротенбергов, но The New Yorker отверг эту информацию.