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Социальная сеть «Вконтакте» подала иск к компании Double Data и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ) с требованием запретить организациям собирать данные их открытых аккаунтов для оценки кредитоспособности пользователей. Об этом пишет «Коммерсантъ», в распоряжении которого оказалась копия заявления.

По мнению представителей соцсети, полученные данные Double Data и НБКИ продают банкам. «Вконтакте» требует признать, что организации нарушили «исключительные права» соцсети и взыскать «символическую» компенсацию в один рубль с каждой.

Газета пояснила, что Double Data разработала специальный сервис, который анализирует информацию о 407 млн пользователей (фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения и регионе проживания, фото, типы устройств, с которых заходят в соцсеть). Этот механизм кредитным сервисам предлагает НБКИ.

«При этом ни сеть “ВКонтакте”, ни ее пользователи не давали разрешения на извлечение таких материалов и их коммерческое использование», – подчеркнули заявители.

Гендиректор Double Data Максим Гинжук назвал иск частью «конкурентной борьбы». Он напомнил, что в 2016 году Mail.ru Group, которой принадлежит «Вконтакте», инвестировала в аналогичный продукт, разрабатываемый Big Data.

Заметка дополняется.