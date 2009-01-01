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Число ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней, в 2016 году увеличилось на 20%. К такому выводу пришли в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), данные приводит «Коммерсантъ».

Совокупный объем просроченных кредитов достиг 160 млрд рублей, в ЦБ этот показатель на 1 декабря 2016 года оценили в 126 млрд рублей.

В банках из топ-10 не раскрыли информацию о платежах по ипотеке. В Сбербанке заявили, что «не наблюдают роста просроченных кредитов». Представитель ВТБ просрочку по ипотеке назвал «одной из самых низких по рынку, как и по всему портфелю».

При этом эксперты предсказали, что в дальнейшем рост числа просроченных кредитов продолжится.

«При падающих реальных доходах населения (по данным Росстата, сокращение с 2014 года – 8,9%) ипотека не может оставаться таким же качественным продуктом, как ранее», – сказал главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов объявил, что государственная программа по поддержке ипотечного кредитования будет действовать до 1 марта 2017 года. Изначально программа должна была завершиться 1 марта 2016 года.

По прогнозам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), в 2017 году объемы ипотеки вырастут до 1,7–1,8 трлн рублей, повторив таким образом рекорд 2014 года. «ВТБ 24» этот показатель оценил в 1,59 трлн рублей.

Заметка дополняется.