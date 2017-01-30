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Президент США Дональд Трамп освободит от должности исполняющую обязанности генерального прокурора Салли Йетс после того, как она выступила с критикой указа об ужесточении миграционной политики. Об этом в твиттере написал пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

На этот пост американский лидер назначил прокурора Восточного округа Вирджинии Дана Боэнте.

Йетс, которая возглавляет Министерство юстиции США, ранее распорядилась, чтобы юристы ведомства не защищали в суде указ Трампа об ужесточении миграционной политики.

«До тех пор, пока я являюсь действующим генеральным прокурором, Министерство юстиции не будет представлять аргументы в защиту исполнительного приказа, если только я не буду убеждена в том, что надлежит делать именно это», – приводит ее слова The New York Times.

При этом она добавила, что сомневается в «законности» данного указа. В Белом доме сочли, пишет The Guardian, что «Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись исполнять указ, нацеленный на защиту граждан США».

Документ, который запрещает в течение 90 дней въезжать на территорию США гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, Трамп подписал 28 января. Кроме того, американский лидер распорядился приостановить на 120 дней прием беженцев.

Указ подвергли критике в ООН, в американских городах прошли массовые акции протеста, в поддержку которых выступил бывший президент США Барак Обама.

Представители бизнеса также раскритиковали ужесточение миграционной политики. Сеть кофеен Starbucks в знак протеста пообещала в течение ближайших пяти лет намерена трудоустроить 10 тысяч беженцев. Компании Microsoft, Amazon и Expedia присоединились к прокуратуре штата Вашингтон, которая намерена подать с федеральный суд иск о признании неконституционными основные положения указа Трампа.

Сам президент США, комментируя указ, отверг его «антимусульманскую направленность» и пояснил, что «дело не в религии, дело в терроризме и в желании сохранить страну в безопасности».

Для России последствием указа стало ужесточение правил выдачи виз. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не будет комментировать данное распоряжение Трампа, так как это «не наше дело».