06:59

Ford Sollers в период с 1 по 13 февраля планирует сократить треть офисных сотрудников. Об этом собеседник, близкий к предприятию, рассказал «Ведомостям».

По данным источника, программа затронет все подразделения Ford Sollers: автозавод в Ленинградской области, два производства автомобилей и один завод двигателей в Татарстане, а также центральный офис в Москве.

«Мы продолжаем приводить штат и структуру бизнеса в соответствие с текущим спросом и нашим ожиданием по рынку в среднесрочной перспективе», – сказали в Ford Sollers «Ведомостям».

На предприятиях числятся 4,5 тысячи офисных работников. Представитель Ford Sollers отверг информацию о планах сократить третью часть сотрудников. По его словам, программа является добровольной. Издание отметило, что ушедшие в отставку получат по пять окладов.

В 2016 году продажи Ford в России выросли на 10%, до 42,5 тысяч автомобилей. Ford Sollers, в свою очередь, увеличил экспорт более чем в четыре раза, до 880 автомобилей.

Ранее Ford Motor Co. объявила о закрытии предприятий в Японии и Индонезии. Автопроизводитель пояснял, что не видит возможностей для увеличения выручки и продаж в этих странах.