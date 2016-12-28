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Концерн АвтоВАЗ и его основной акционер Renault представили правительству «совместное видение ключевых элементов» стратегии развития автопрома, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении издания.

Как отмечает газета, автопроизводители, «по сути, просят само государство платить за развитие отрасли»: для развития технологий государство должно помогать компаниям почти на всех этапах.

Речь идет о субсидиях на зарплаты инженеров и технологические процессы, компенсировать затраты на тестирование и сертификацию продуктов, а также на адаптацию автомобилей для экспорта.

В Минпромторге «Коммерсанту» не прокомментировали предложения АвтоВАЗа и Renault, сообщив, что они «были учтены» при общественном обсуждении стратегии развития автопрома в декабре 2016 года.

В 2016 году продажи АвтоВАЗа упали на 1% до 266,3 тысячи машин, российский авторынок в целом по итогам прошлого года сократился на 11%.

За 9 месяцев 2016 года убыток АвтоВАЗа составил 34 млрд рублей, выручка – 130,5 млрд рублей. В декабре концерн получил от допэмиссии обыкновенных акций 26,1 млрд рублей. Они пойдут на программу реструктуризации АвтоВАЗа, погашение долга и оптимизацию производства, писали «Ведомости».

Это первый этап рекапитализации компании на общую сумму 85 млрд рублей, к середине 2017 года «Ростех» (владеет 32,87% концерна) конвертирует в акции АвтоВАЗа 51 млрд рублей долга, Renaul – 34 млрд рублей.