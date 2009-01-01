09:15

Правительство РФ назначило «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга единственным исполнителем контракта на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Стоимость контракта – 16,95 млрд рублей, полностью работы должны быть завершены к 1 августа 2019 года.

Власти приняли решение назначить СГМ, который строит сам мост, единственным подрядчиком на железную дорогу после нескольких неудачных конкурсов. На последний не было подано ни одной заявки.

Длина железнодорожного подхода к мосту составит 18 километров, по проекту также предусмотрено строительство зданий и искусственных сооружений, тоннеля и парка станции Керчь.

Стоимость моста через Керченский пролив оценивается в 227,92 млрд рублей. В сентябре 2016 года «Стройгазмонтаж» попал под санкции США из-за этого проекта. Как сказано в распоряжении правительства о железной дороге к мосту, санкции в отношении подрядчика не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы.