10:00

Генпрокурор РФ Юрий Чайка не помогал своим сыновьям Игорю и Артему вести бизнес. Об этом глава надзорного ведомства заявил в интервью ТАСС.

«Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший», – сказал Чайка, отвечая на вопрос, не кажется ли ему «щекотливой» ситуация, когда отец занимает высокую государственную должность, а его дети ведут успешный бизнес.

По словам генпрокурора, его дети вкладывают собственные деньги в разные проекты, в том числе благотворительные. Как сказал Юрий Чайка, его сын Артем «часто берется за то, от чего другие отказываются».

Говоря о покупке Артемом Чайкой одного из крупнейших производителей соли в России, «Восточно-Сибирской торгово-промышленной компании» (ВСТПК), Юрий Чайка отверг предположение, что это предприятие является монополистом на рынке.

Артем Чайка также является владельцем крупнейшего производителя щебня в России, а Игорь – совладельцем основного поставщика шпал для РЖД.

Отвечая на вопрос, зачем Росреестр в документах об имуществе сыновей генпрокурора заменил их имена на аббревиатуры ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, Чайка сказал, что ни он, ни его сыновья не имеют к этому отношения.

«Зачем нам что-то скрывать? Какой смысл? Все, что у нас есть, что заработали, официально декларируем, отчитываемся перед соответствующими органами. Дом сына, в котором живу, и с вертолета фотографировали, и с самолета, может, только из космоса еще не снимали. В Успенском, в Горках-8. Что они там хотят увидеть, что ищут?» – сообщил генпрокурор.

В документах Росреестра братья Чайки были указаны как владельцы двух земельных участков с домами и хозяйственными постройками. После расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ведомство заменило их имена на кодировку, а затем удалило из реестра информацию о владельцах недвижимости, ранее записанной на сыновей генпрокурора.

Игорь Чайка признавал, что владеет имуществом, которое в документах Росреестра значится за ЙФЯУ9.

ФБК опубликовал расследование о бизнесе сыновей Юрия Чайки в декабре 2015 года. В нем утверждалось, что у Артема Чайки есть доля в греческом отеле Pomegranate, совладельцем которого в ФБК назвали бывшую жену заместителя генпрокурора Ольгу Лопатину.

Она, по данным фонда, ведет бизнес с Натальей Цеповяз и Анжелой-Марией Цапок – женами Вячеслава Цеповяза и Сергея Цапка, осужденных за организацию массовых убийств в станице Кущевская Краснодарского края.