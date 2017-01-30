10:58

«Бойскауты Америки» будут принимать детей в организацию, исходя из того, какую гендерную принадлежность они укажут в анкетах, передает CNN.

Ранее в организации при решении об участии в программах, ориентированных только на тот или иной пол, принимали во внимание свидетельство о рождении. Теперь такой подход бойскауты считают «недостаточным».

Как уточняет CNN, такое решение было принято спустя несколько месяцев после того, как в Нью-Джерси 8-летнего скаута-новичка, объявившего себя трансгендером, отчислили из организации. Телеканал добавил, что в «Бойскаутах Америки» напрямую решение с этим случаем не связывают.

Летом 2016 года Пентагон снял запрет на военную службу для трансгендеров. Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в 2015 году впервые наняла на работу человека, публично признавшегося в смене пола.