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Индекс потребительского доверия Nielsen в России в четвертом квартале 2016 года составил 63 пункта. Об этом сообщается в пресс-релизе Nielsen, поступившем в Republic 31 января.

В результате индекс вернулся к значению первого квартала прошлого года и оказался на минимуме за все 12 лет наблюдений. Кроме того, показатель прервал наметившуюся во втором и третьем кварталах тенденцию к росту.

Согласно результатам опроса Nielsen, 84% респондентов в России считают, что сейчас не лучшее время, чтобы совершать покупки (доля придерживающихся такого мнения участников опроса за год увеличилась на 11 процентных пунктов). При этом доля россиян, ожидающих, что страна выйдет из кризиса в ближайший год, упала до минимума за два года – до 8%.

«2016 год стал для российских потребителей непростым испытанием, заставившим внести значительные коррективы в свое поведение и изменить привычки к шопингу. Модель потребления окончательно трансформировалась в модель сбережения. Экономия во всем стала частью образа жизни, и даже некоторое улучшение экономической ситуации к концу 2016 года не стимулирует активность в отношении трат», – подчеркнули в Nielsen.

Значение индекса выше 100 пунктов свидетельствует, что в стране преобладают оптимисты, ниже 100 пунктов – свидетельствует о преобладании пессимистов, а значение 100 пунктов показывает равновесие между оптимистичными и пессимистичными ожиданиями от будущего. Исследование Nielsen затронуло более 30 тысяч онлайн-потребителей из 63 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки в декабре 2016 года.

30 января Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) опубликовала ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения, в котором говорилось, что кризис в РФ в той или иной степени затронул 78% населения страны. В материалах РАНХиГС отмечалось, что число оптимистов, считающих, что кризисные явления долго не продлятся, за прошлый год уменьшилось более чем в два раза.