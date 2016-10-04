12:11

Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александра Фомина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Фомина назначили заместителем министра обороны РФ. Новым главой ФСВТС стал Дмитрий Шугаев, которого освободили от должности замгендиректора «Ростеха».

О возможном переходе Фомина в Минобороны в январе писали «Ведомости». По словам источника газеты в военном ведомстве, после назначения Фомина служба может быть преобразована в одно из управлений или департаментов Минобороны.

Как отмечало издание, ФСВТС подведомственна Министерству обороны, в функции службы входит надзор за компаниями-экспортерами военной продукции и их лицензирование.

Специалисты ФСВТС также участвуют в переговорах по военному сотрудничеству с иностранными партнерами, коммерческими переговорами занимается «Рособоронэкспорт».

В ноябре 2016 года сообщалось, что Фомин может занять должность главы «Рособоронэкспорта», он работал в этой корпорации до 2005 года.