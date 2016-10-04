12:19

Судебные приставы пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом 31 января в своем твиттере сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/826356560049926144

Ярмыш предположила, что приставы «явно пришли принудительно доставлять Навального в Киров на завтрашнее заседание». 30 января Ленинский районный суд Кирова удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе на заседание по делу «Кировлеса» Навального и Петра Офицерова.

Позднее Ярмыш сообщила, что один из приставов выясняет у начальства, можно ли не везти Навального в управление, поскольку у него имеются авиабилеты в Киров на 1 февраля.

Корреспондент «Эха Москвы» Алена Вершинина в твиттере сообщила, что приставы пришли и в офис адвоката Офицерова Светланы Давыдовой, чтобы принудительно везти того в Киров. Давыдова заявила, что «наличие авиабилетов их не устраивает».

Ранее 31 января Навальный в своем блоге написал, что Офицерова «выгнали» из больницы, куда его госпитализировали с подозрением на острый панкреатит. Политик связал проверку в больнице, после которой Офицерова выписали, с «дикой скоростью» повторного рассмотрения дела «Кировлеса».

Навальный и Офицеров в 2013 году получили условные сроки по делу «Кировлеса», однако в феврале 2016 года Европейский суд по правам человека объявил о нарушениях, допущенных в деле. После этого в ноябре того же года Верховный суд РФ отправил дело «Кировлеса» на пересмотр, отменив тем самым приговор трехлетней давности.

До завершения нового процесса по «Кировлесу» Навальный получил право участвовать в выборах. В середине декабря 2016 года он объявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России в 2018 году.