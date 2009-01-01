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В число угроз, которые больше всего беспокоят руководителей российских компаний, входят волатильность курса валют, чрезмерное регулирование и геополитическая нестабильность. Об этом свидетельствуют результаты опроса представителей российского бизнеса, проведенного международной консалтинговой компанией PwC.

Нестабильность валютного курса беспокоит 82% российских CEO, нестабильной политической обстановкой в мире озабочены 80% опрошенных представителей бизнеса, такое же число респондентов волнует проблема чрезмерного регулирования.

Аналитики PwC отмечают, что количество предпринимателей, обеспокоенных проблемой чрезмерного регулирования бизнеса, в России приблизительно такое же, как в ЕС и по миру в целом. При этом представителей бизнеса в США и Китае эта проблема волнует больше: 84% и 85% респондентов соответственно.

Российские и китайские предприниматели одинаково обеспокоены угрозой социальной нестабильности. Согласно результатам опроса, эта проблема волнует по 70% респондентов в России и Китае.

Более половины (52%) опрошенных представителей российского бизнеса среди главных угроз назвали международный терроризм. В США это проблемой обеспокоены 76% бизнесменов, в Китае – всего 36%.

Одной из ключевых проблем для российских предпринимателей остается нехватка профессионалов: ее обеспокоены 72% участников опроса. При этом годом ранее их количество составляло 79%. Более трети (36%) представителей российских CEO заявили, что не собираются сокращать численность сотрудников в 2017 году, а возможно даже увеличат ее.