12:49

Украинские добровольческие батальоны при поддержке артиллерии атаковали позиции бойцов самопровозглашенной ДНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера была предпринята попытка нападения на территорию, контролируемую республиками Донбасса, со стороны самостийных отрядов», – отметил Песков.

По его словам, «ополченцам Донбасса пришлось давать отпор» в районе Авдеевки, и в результате «вторжение было пресечено». «Это очень похоже на попытки таким образом – осуществлением агрессивных действий в районе Донбасса – отвлекать внимание от весьма шаткой внутренней ситуации или еще от чего-то», – заключил пресс-секретарь.

Песков добавил, что «агрессивные действия вот этих вот самостийных отрядов осуществлялись при поддержке артиллерии вооруженных сил Украины». Киев, по его словам, не может «контролировать все вот эти вот группы».

«Интерфакс» со ссылкой на Минобороны самопровозглашенной ДНР передает, что боевики запрещенного в России «Правого сектора» также «предприняли попытку прорыва» в районе Коминтерново. В результате погибли 14 украинских военных и бойцов «Правого сектора», счет раненых идет на десятки, добавили в ДНР.

В Авдеевке, передает ТАСС, объявили чрезвычайное положение. Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию и вернулся в Киев, он поручил инициировать экстренное заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе.

Заметка дополняется.