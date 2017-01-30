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Крупнейший в мире производитель алкогольных напитков, британская Diageo, вновь вышел на ирландский рынок виски. Как сообщается в пресс-релизе Diageo, компания запустит в Дублине производство виски под названием Roe & Co.

В ближайшие три года инвестиции Diageo в развитие производства в Ирландии составит €25 млн (почти $27 млн). Ожидается, что выпуск напитка начнется в первой половине 2019 года.

В 2015 году Diageo, которая производит скотч Johnnie Walker, ушла с ирландского рынка виски, договорившись об обмене активами с мексиканской Jose Cuervo. В рамках сделки бренд виски Bushmills был передан производителю текилы.

Однако последние годы рынок виски активно рос, что укрепило позиции Pernod Ricard (ей принадлежит ирландский бренд Jameson). Другие производители алкоголя также наращивали свое присутствие на рынке Ирландии: например, владелец Jack Daniel's американская корпорация Brown-Forman еще в 2015 году объявил, что купил вискикурню Slane Irish Whiskey в районе Дублина и вложит $50 млн в развитие производства.

О том, что Diageo собирается составить конкуренцию Jameson, источники Bloomberg сообщили 30 января.

Согласно оценке Irish Whiskey Association, текущая доля ирландского виски на мировом рынке крепкого алкоголя составляет 4%, но к 2030 году она может вырасти до 12%.