15:37

Международная правозащитная организация Freedom House отнесла Россию к категории несвободных стран. Такие выводы содержатся в опубликованном правозащитниками исследовании об уровне свободы в мире в 2017 году.

В докладе организации отмечается, что Россия помимо внутренних репрессий также вмешивалась в политику развитых демократических государств. В частности, правозащитники обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы США и конституционный референдум в Италии.

Во Freedom House также обвинили Россию в поддержке националистических и популистских партий и «агрессивном» распространении фейковых новостей и пропаганды.

Свободными правозащитники назвали 87 стран из 195. В эту категории попали, в частности, США, Канада, большинство европейских государств и Израиль.

К категории частично свободных правозащитники отнесли 59 государств, в том числе страны бывшей Югославии, Украину, Турцию, Киргизию, Пакистан, а также некоторые государства Южно-Восточной и Западной Африки.

К несвободным правозащитники отнесли 49 стран. Помимо России в эту категорию попали также большинство стран Ближнего Востока (кроме Иордании, Кувейта и Ливана, которых правозащитники назвали частично свободными), Китай, Венесуэла, Куба и государства в центральной и Северной Африке.

«Индекс свободы», где 1 соответствует полной свободе, а 7 – несвободе, у России составил 6,5. Такой же индекс свободы оказался, в частности, у Белоруссии, Бурунди, Китая, Ливии и Йемена. Среди стран, чей «индекс свободы» равен 1, оказались 46 стран.

В совокупном рейтинге, в котором помимо «индекса свободы» учитывались также политические права и гражданские свободы, Россия получила 20 баллов из 100. Максимальное количество баллов набрали Швеция, Норвегия и Финляндия. Сирия оказалась единственной из 195 стран, чей совокупный рейтинг составил отрицательное число баллов (-1).