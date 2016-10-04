15:28

Экономика еврозоны в 2016 году увеличилась на 1,7%, а в Евросоюзе – на 1,9%. Об этом сообщается в пресс-релизе Eurostat.

Как указывает MarketWatch, в результате по темпам роста ВВП еврозона впервые после кризисного 2008 года опередила Соединенные Штаты. По предварительным данным Министерства торговли США, ВВП страны по итогам прошлого года прибавил 1,6%, при этом темпы экономического роста оказались минимальными за шесть лет.

В материалах Eurostat также отмечается, что в декабре 2016 года безработица в еврозоне опустилась до минимума с мая 2009 года и составила 9,6%. В то же время инфляция в январе 2017 года разогналась до максимума с февраля 2013 года и достигла 1,8%.

Согласно обновленному в середине января бюллетеню МВФ World Economic Outlook, в 2017 году американский ВВП вырастет на 2,3%, а в 2018 году – на 2,5%. Экономика еврозоны в этот период будет расти на 1,6% в год.