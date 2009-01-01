15:45

Хакеры взломали несколько десятков почтовых ящиков Министерства иностранных дел Чехии, скорее всего, атаки велись из-за рубежа. Об этом сообщил глава чешского МИДа Любомир Заоралек, передает Reuters.

Заоралек добавил, что эти атаки были похожи на предпринимавшиеся в отношении Демократической партии США. Какая именно страна может быть причастна к взломам аккаунтов МИД Чехии, глава министерства не уточнил.

Летом и осенью 2016 года во время президентской кампании в США взломам подверглись серверы демократов, а также избирательные системы в нескольких штатах.

Вашингтон утверждает, что за атаками стоит российское правительство и лично президент Владимир Путин. Таким образом Россия пыталась повлиять на исход выборов, считают США.

Как было сказано в докладе американских спецслужб, опубликованном в конце декабря 2016 года, Россия, по данным разведки, «будет использовать навыки», полученные во время кампании в США, чтобы влиять на политический процесс и в других странах.