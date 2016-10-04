На востоке Украины впервые за долгое время активизировались военные действия. Бои идут в районе Авдеевки – небольшого города в окрестностях Донецка, подконтрольного украинской армии. Применяется бронетехника и артиллерия. Потери украинских войск и сепаратистов (а также, как утверждают украинские источники, российских войск, присутствие которых в зоне конфликта Москва отрицает) исчисляются десятками. По неподтвержденной информации, в боях ранен один из самых известных боевиков – командир сепаратистского подразделения «Сомали» Михаил Толстых (Гиви), а его заместитель убит.

Из-за обстрелов Авдеевка осталась без света, тепла и водоснабжения. Рискует полностью остановиться местное градообразующее предприятие, коксохимический завод, который также обеспечивал город отоплением. В городе остаются более 20 тысяч человек. Из-за обстрелов им приходится прятаться в подвалах, некоторые готовятся покинуть Авдеевку. Украинские власти заявили, что могут начать массовую эвакуацию.

Что произошло?