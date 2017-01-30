Сооснователь и глава социального сайта Reddit Стив Хаффман, состояние которого оценивают в $4 млн, в ноябре 2015 года сделал операцию по лазерной коррекции зрения. Решился на нее он не потому что давно хотел или устал носить очки и контактные линзы. Он сделал это потому, что с хорошим зрением получит преимущество в случае конца света. «Если мир рухнет – или если не рухнет, но начнутся проблемы – поиск линз или очков станет слишком сложным», – заявил он. Хаффман далеко не единственный, кто опасается апокалипсиса: Кремниевая долина, деловой Нью-Йорк, менеджеры хедж-фондов и владельцы бизнеса – многие разделяют его тревоги и не на словах, а на деле готовятся к грядущей катастрофе. Эти люди умны, успешны и очень состоятельны. О том, как богачи планируют встречать конец света, пишет журнал New Yorker.

Те, кто видел хотя бы пару голливудских фильмов о конце цивилизации, думают, что представляют, как все будет выглядеть. Грязные потные люди прячутся в канализации и развалинах домов, совершают опасные вылазки за едой и сбиваются в кучки, чтобы выживать сообща. Судя по материалу New Yorker, для нынешних миллионеров апокалипсис будет гораздо более комфортным.

Как подготовиться к катастрофе

Создание запаса еды, воды и оружия – самое банальное решение. Для людей, у которых есть деньги, это важные, но далеко не исчерпывающие условия для выживания в постапокалиптическом мире. Весной 2015-го, как раз когда предвыборная Америка негодовала об огромном разрыве в доходах между богатыми и бедными, продакт-менеджер Facebook Антонио Гарсия Матинес купил пять акров (20 тысяч кв.м) покрытой лесами земли недалеко от северо-западного побережья США, на острове в Тихом океане. На эту территорию он завез электрогенераторы, солнечные батареи и боеприпасы. Он оказался не одинок: когда Гарсия Мартинес сообщил о предпринятом друзьям и коллегам, выяснилось, что некоторые из них тоже готовятся к худшему.