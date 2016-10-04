16:55

Президент России Владимир Путин поручил правительству проверить все госзакупки медикаментов и оптимизировать цены на жизненно необходимые лекарства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на перечень поручений главы государства.

Перечень состоит из четырех пунктов. Исполнителем поручений президента назначен Минздрав.

В частности, Путин потребовал к 20 марта 2017 года разработать документ, в котором будет прописана максимальная прибыль, которую может получить компания-производитель жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) – аспирина, «Нурофена», парацетамола, «Но-шпы», а также дорогостоящих лекарств для лечения ВИЧ, онкологических и генетических заболеваний.

Помимо этого российский лидер поручил перерегистрировать все цены на ЖНВЛП по новой методике. Отчеты о выполнении этого задания должны быть предоставлены в Администрацию президента к 1 августа и 20 декабря 2017 года.

После установления новых цен на ЖНВЛП Путин потребовал сравнить их с ценами, по которым государство закупало эти препараты ранее. Материалы по аукционам, в которых стоимость лекарств будет выше вновь установленной, передадут правоохранителям. Этот пункт президент поручил выполнить до 1 февраля 2018 года.

Главе правительства Дмитрию Медведеву Путин поручил рассмотреть возможность разделить аукционы на покупку непосредственно лекарств и услуги по их перевозке, а также необходимость заключать долгосрочные госконтракты по новым ценам на ЖНВПЛ, чтобы открыть их производство в России.

Лекарства из ЖНВЛП продаются не только в аптеках, их также закупает государство для льготных категорий населения. Цены на препараты регистрирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В список за 2016 год вошли 646 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов.