17:04

Стоимость новогодних украшений на фонарях Тверской улицы в Москве (так называемых «бокалов с шампанским») соответствовала их качеству, безопасности и красоте. Об этом рассказал глава столичного департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский, передает ТАСС.

«Если кто-то захочет сделать такое же оформление по прайс-листам производителя, то получится не меньше 3,3 млн [рублей] на одну конструкцию, а город заплатил по 2,234 млн рублей, получив скидку за опт. Дорого это или дешево? В рамках тех цифр, которые заработал город – 56 млрд рублей – за счет фестивалей, сравнивайте сами и делайте выводы», – заявил Ливинский.

По его словам, «удешевить и упростить конструкцию было нельзя», поскольку они устанавливались в пешеходной зоне высокой проходимости и должны были удовлетворять требованиям безопасности. Ливинский пояснил, что «бокалы» должны были выдерживать нагрузки ветра, снега и не запутываться. Он добавил, что в стоимость украшений входила доставка, таможенные сборы и налоги, а также установка и присоединение к сетям, чтобы создать эффект «пузырьков шампанского».

Ранее Meduza подсчитала, что закупочная цена новогодних «бокалов» для фонарей в центре Москвы оказалась почти впятеро выше, чем реальные затраты на установку украшений. По данным издания, одна такая конструкция с учетом материалов и монтажа стоила около 475 тысяч рублей. Тендер на декорирование Тверской улицы выиграла фирма «Форум», которая, по данным Meduza, принадлежит адвокату Ольге Керецман, имеющей связи с бизнес-структурами братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов.

Meduza также выяснила, что в общей сложности на праздничное оформление Москвы перед Новым годом из бюджета Москвы было потрачено почти 7 млрд рублей. «Форуму» достались контракты на 688,5 млн рублей, а крупнейшим подрядчиком (на 1,93 млрд рублей) стали структуры холдинга «Ташир», принадлежащего миллиардеру Самвелу Карапетяну.