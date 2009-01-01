Период роста цен на нефть и укрепления рубля скоро закончится, программа деофшоризации в России не сработала, а политика ЦБ не помогает росту экономики, пишут сотрудники Научно-исследовательского объединения Российского экономического университета имени Плеханова в январском анализе денежно-кредитной системы и финансовых рынков. Объясняем, откуда взялись главные выводы прогнозы – в четырех графиках.

Нефть

Нефть должна подешеветь. Об этом говорит индекс доллара – его курс к шести основным мировым валютам. Исторически индекс доллара позволяет хорошо предсказывать цены на товарном рынке: вслед за укреплением доллара цены на нефть, газ, металлы и другие сырьевые товары обычно начинают снижаться и наоборот. Это хорошо заметно на графике ниже, где индекс доллара перевернут – в таком перевернутом виде он опережает движение цен на нефть с лагом в несколько месяцев. В последние три месяца доллар укреплялся, а нефть дорожала, благодаря соглашению ОПЕК и других стран о сокращении добычи. Это значит, что теперь – если положение доллара останется таким же или укрепится – нефть должна пойти вниз. Именно этой логикой будут руководствоваться многочисленные игроки товарной биржи – играть на повышение будет все более рискованно.

Следующий график показывает отклонение тренда цен на нефть от индекса доллара – сейчас оно максимально. Эксперты предсказывают, что цены на нефть могут продолжать расти только в случае падения доллара на 5–10% от текущего уровня. Но это маловероятно – ФРС США продолжает политику укрепления доллара и скорее будет поднимать свою ставку, повышая привлекательность долларовых активов. В этом случае нефть неизбежно упадет, а с ней и валюты сырьевых стран, включая рубль.