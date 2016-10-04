17:15

Дело о госизмене в ФСБ не связано с деятельностью хакеров «Шалтай-Болтай», сообщил RNS адвокат Иван Павлов.

«У нас нет таких данных, что дело связано с “Шалтаем”», – сказал он.

В рамках дела были арестованы сотрудники Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ и топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

По данным источников «Интерфакса», всего под арестом находится четыре человека, как соучастники в деле фигурируют еще восемь.

Арестованный начальник отдела ЦИБ Сергей Михайлов, по словам собеседников агентства, обвиняется в сотрудничестве с ЦРУ. Также в этом обвинили заместителя Михайлова Дмитрия Докучаева.

Источники «Новой газеты» сообщили, что Михайлова обвинили в госизмене, поскольку он, возможно, «внедренный в ФСБ сотрудник иностранной разведки». «Практически всем остальным» фигурантам дела инкриминируется неправомерный доступ к информации, отмечает «Новая газета».

Один из источников «Интерфакса» сообщил, что «темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются». По его данным, всех предполагаемых членов группы связывала деятельность в сфере информационной безопасности, «причем главным в этой цепочке был не старший по должности и званию».

Лефортовский суд Москвы 30 января продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, который предположительно является организатором группы «Шалтай-Болтай». Его арестовали в ноябре 2015 года.

По данным «Росбалта», Аникеев сотрудничает со следствием, в своих показаниях он упоминал и дал развернутые показания, в которых неоднократно упоминал Михайлова как человека, связанного с хакерской группой.

Об аресте Михайлова по делу о госизмене 25 января сообщил «Коммерсантъ». Позднее стало известно об аресте других фигурантов. Источник «Интерфакса» говорил, что Аникеев, Михайлов, Докучаев и Стоянов являются фигурантами дела о взломе аккаунтов высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов.