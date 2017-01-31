17:42

Оперативники ФСБ изымают документы в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Выемкой документов занимаются оперативники районного отдела по Центральному району Петербурга и Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом, которая также курирует и культурные объекты, уточняет издание.

В копии постановления (есть в распоряжении Republic), подписанной главой УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александром Родионовым, говорится, что дело расследуется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Уточняется, что дело было заведено в июле 2015 года по факту хищения средств, выделенных на строительство, реконструкцию и реставрацию Эрмитажа.

По данным «Фонтанки», силовиков интересуют документы, связанные с госконтрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице. Речь идет о контракте на 3,67 млрд рублей, который музей заключил с московской компанией «Мехстройтранс».

Издание также отмечает, что мероприятия в музее могут коснуться заместителя директора Эрмитажа по строительству Михаила Новикова.

За выполнение работ по контракту компания получила аванс в размере около 1 млрд рублей. В 2016 году она осуществляла работу со значительным отставанием от графика, а также не оплачивала исполненные работы субподрядчикам.

В Эрмитаже тогда утверждали, что отставание от сроков не критично, а с руководством «Мехстройтранса» музей договорился «по увеличению темпов работ для выправления ситуации с отставанием от графика работ». Вместе с тем, как пишет «Фонтанка», документы на сайте госзакупок свидетельствуют о том, что темпы работ увеличены не были.