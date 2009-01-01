18:03

В Великобритании посмертно помиловали тысячи мужчин, осужденных за гомосексуальность. Об этом сообщает BBC News.

Сексуальные контакты между мужчинами были уголовным преступлением в Великобритании до 1980-х годов, напоминает «Би-би-си». Записи о судимости тех, кто был осужден и дожил до декриминализации, удалят из архивов.

О предстоящем помиловании британские власти объявили в октябре 2016 года. Это решение последовало после того, как в 2013 году королева Елизавета II посмертно помиловала математика Алана Тьюринга.

Его в 1952 году осудили за гомосексуальность и обязали пройти гормональную терапию, в 1954 году Тьюринг умер от отравления цианистым калием.