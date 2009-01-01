«В управлении государством (в России) мы создадим хаос, неразбериху. Мы будем незаметно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности». Лекция руководителя НП «Содружество ветеранов правоохранительных органов» Виктора Матяшова в молодежной организации для школьников и студентов «Щит и меч» начинается с цитат из «плана Даллеса» – известной фальшивки, составленной в начале 90-х из фраз антигероев плохих советских повестей и описывающей выдуманные планы ЦРУ по развалу СССР. «Сегодня мы видим, как скрупулезно и методично, из года в год США реализуют эту доктрину», – констатируется в письменном варианте лекции.

Матяшова не смущают никогда не существовавшие документы ЦРУ. Вся его лекция – причудливое сочетание псевдонаучных теорий: от патриотической «ДНК-генеалогии», создатель которой Анатолий Кленов утверждает, что предками славян были древние арии, до американских планов создания нового вида «человека служебного», о которых любит рассказывать директор Курчатовского института Михаил Ковальчук. Все это разбавлено пассажами о благотворной роли религии и критикой атеизма. «Атеисты не знают жалости к народу, потому что народ в их понимании – это лишь биологический материал. Им чужды традиционные основы семьи, но они готовы убивать за свободу и права изгоев-маргиналов», – объясняет лектор.

350 тысяч рублей на разработку 10-страничной лекции Матяшову выделило государство. В декабре он получил грант государственного общества «Знание» – аналога советской массово-просветительской организации, созданного указом президента Владимира Путина в конце 2015 года. Теперь эта лекция вместе со многими другими будет тиражироваться региональными отделениями «Знания».