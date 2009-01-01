«Очевидно, если завтра выйдет фильм “Матильда”, кинотеатры начнут гореть, может, даже пострадают люди, и действия эти, от безвыходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ, настолько Любит, что готов идти хоть в тюрьму, хоть на смерть». Это фрагмент письма, которое, по утверждению одного из авторов, руководителя общественной организации «Христианское государство – Святая Русь», Александра Калинина, было разослано 30 января тысяче российских кинотеатров. Многие кинотеатры в разных городах факт получения письма подтвердили, десятки СМИ перепечатали текст с обещаниями идти до конца и отдать, если потребуется, жизнь за благое дело.

В этом, конечно, можно усмотреть очередную историю о силе медиа. Письмо на сайте «Христианского государства» было опубликовано еще 17 января. И до этого понедельника никого не интересовало. Да и об организации Александра Калинина, рискну предположить, прежде немногие слышали.

Калинин – активный пользователь социальных сетей, у него свой видеоблог, поклонники и даже регулярные с ними встречи в разных городах. В видеоблоге – рассказы о собственных видениях (во сне ему открываются истины), сатанинских знаках в российских паспортах и вреде абортов. Во «ВКонтакте» – обильные цитаты из святых отцов и поздравления с христианскими праздниками. Обычные такие взгляды постоянного читателя маргинальных сайтов вроде «Русской народной линии». С такими взглядами в наше время можно и детским омбудсменом стать. Но это мелко. Калинин становится знаком эпохи, для которой затянувшаяся война с фильмом о юношеских похождениях ныне канонизированного императора – всего лишь мелкий эпизод.