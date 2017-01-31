18:46

В Демократической республике Конго погибли двое российских пилотов, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Как сказал генерал армии ДРК Леон Мушале, два Ми-24 разбились 27 января в одном из горных районов страны из-за сложных метеоусловий. В ходе поисков были обнаружены тела офицера армии ДРК и двух российских пилотов.

Также миротворцы ООН нашли пятерых пострадавших членов экипажа, по предварительным данным, трое из них граждане России. Они доставлены в госпиталь. Еще один российский летчик находится в плену у конголезских повстанцев, добавляет РИА.

Как передает Reuters, повстанцы из группировки M23 захватили четверых членов экипажа разбившегося вертолета, трое из них погибли в плену.

Агентство БЕЛТА пишет, что белорусский МИД проверяет информацию о сбитых 28 января двух Ми-24, в одном из которых были граждане Белоруссии.

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