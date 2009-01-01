19:40

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петерубурге не располагает информацией, что стало поводом для визита сотрудников ФСБ. Об этом сообщается на сайте Эрмитажа.

«Каких-либо документов в распоряжении Государственного Эрмитажа нет. Никто из сотрудников Эрмитажа не задействован в мероприятии. Деятельность музея осуществляется в штатном режиме. Никаких пояснений по существу вопросов представители УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не давали», – говорится в сообщении.

Как уточнили в Эрмитаже, по имеющимся у музея данным, «оперативное мероприятие по обследованию» проводится в одном из помещений Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня».

Ранее о выемке документов в Эрмитаже сообщила «Фонтанка». По информации издания, речь идет о документах, связанных с госконтрактом на 3,67 млрд рублей по строительству нового фондохранилища.

В копии постановления ФСБ об оперативных мероприятиях, которое есть в распоряжении Republic, указано, что дело расследуется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Как уточняется в документе, дело завели в июле 2015 года по факту хищения средств, выделенных на строительство, реконструкцию и реставрацию Эрмитажа.