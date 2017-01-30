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Министр внутренней безопасности США Джон Келли сообщил, что запрет на въезд для граждан из некоторых стран из иммиграционного указа Трампа не будет снят в ближайшее время, передает CNN.

«Некоторые из семи стран, возможно, не будут так скоро исключены из списка», – заявил он.

Люди из указанных стран с двойным гражданством смогут въезжать в США, уточнил Келли.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что гражданам этих стран начнут выдавать визы через 90 дней после перепроверок мер безопасности.

28 января Трамп подписал указ об «экстремальном отборе» въезжающих в страну мигрантов, согласно которому въезд в страну на 90 дней запрещается гражданам из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена на 90 дней запрещается въезд в США. Документ также на 120 дней приостанавливает размещение беженцев.

Позднее федеральный суд Бруклина постановил, что уже находящиеся в США на законных основаниях граждане 7 мусульманских стран не подлежат депортации. Запрет на их высылку будет действовать 90 дней.

30 января Ирак в качестве ответной меры запретил въезд в страну для американцев.