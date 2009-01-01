21:26

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор двух компаний при госзакупках лекарств, говорится на сайте ведомства.

Как следует из сообщения, ООО «БСС» и ООО «АМТ» во время торгов «действовали в интересах друг друга», что позволило компаниям суммарно выиграть 107 аукционов на сумму свыше 410 млн рублей. Отмечается, что цена по итогам аукционов в основном снижалась на 0% – 1%, а после некоторых аукционов – на 3% – 5%.

«В силу отсутствия конкурентной борьбы между потенциальными поставщиками» закупки совершались по завышенным ценам, добавляет ФАС.

Ведомство уточняет, что госучреждения закупали жизненно важные препараты, включая инсулин, а также «лекарственные препараты для лечения раковых заболеваний, сахарного диабета, различные антибиотики».

ФАС подаст материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции), также будет зафиксировано административное правонарушение, согласно которому компании заплатят штраф за «антиконкурентное соглашение» в размере 10% – 50% от номинальной стоимости предмета долгов.

Ранее Владимир Путин поручил правительству проверить госзакупки медикаментов и оптимизировать цены на жизненно важные лекарства.