22:39

«Роснефть» подала иск к «Транснефти» по обвинению в присвоении 0,7 млн тонн нефти, соответствующий документ изучило РБК.

В иске говорится, что, по подсчетам «Роснефти», в 2016 году компания потеряла 676,2 тысяч тонн нефти в виде технических издержек (всего «Роснефть» прокачала 483,3 млн тонн нефти), и это сопоставимо с объемами годовой добычи «крупного» месторождения. РБК приводит в пример Восточно-Мессояхское месторождение на Ямале, на котором в 2016 году добыли 700 тысяч тонн нефти.

Потерянные приблизительно 0,7 млн тонн нефти «Роснефть» называет «потенциально возможными максимальными объемами присвоения “Транснефтью” нефти, принадлежащей грузоотправителям».

В документе приводятся данные о разнице выбросов «Транснефтью» вредных веществ в атмосферу и ее технических потерь, согласно которым в 2015 году выброс веществ был ниже техпотерь на 612 тысяч тонн.

В иске «Роснефть» также ссылается на отчетность «Транснефти», согласно которой выручка компании за 9 месяцев 2016 года составила 103,89 млрд рублей, и в то же время «Транснефть» по договору на поставку нефти в Китай купила у «Роснефти» нефть на 71 млрд рублей, что «косвенно подтверждает» факт присвоения остатков нефти.

На реализации технических остатков компания могла заработать $300–500 млн, заключает РБК.

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин подтвердил РБК факт получения иска, назвав его «необоснованным», и уточнил, что, по его мнению, «цель иска – заставить “Транснефть” заключить договор с “Роснефтью” на условиях, отличных от заключенных договоров с остальными 124 компаниями».

28 декабря 2016 года «Роснефть» подала иск к «Транснефти» из-за разногласий по тексту договора между компаниями. С 1 января 2017 года арбитраж по заявлению «Роснефти» обязал «Транснефть» прокачивать нефть «Роснефти» до разрешения спора.

Позднее «Транснефть» обвинила «Роснефть» в давлении на суд во время вынесения решения.