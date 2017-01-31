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Центральный Банк (ЦБ) в январе разослал банкам-участникам национальной платежной системы «Мир» письмо с требованием подготовить банкоматы к приему карт «Мир» к первому марта, с содержанием письма ознакомилось РБК.

Банки, которые не закончили процесс подготовки, должны сделать это до марта и уведомить об этом регулятора, говорится в письме.

В пресс-службе ЦБ РБК отказались называть конкретные банки, которым адресовано письмо, но уточнили, что банки участники «почти полностью» подготовились к началу приема карта, а банки, не являющиеся участниками платежной системы «Мир», завершают «донастройку», и их количество «незначительно».

РБК отмечает, что в законе о «Национальной платежной системе» точные сроки адаптации не прописаны.

В НСПК (оператор системы «Мир») РБК сообщили, что «более 100 крупнейших федеральных и региональных банков» подготовили банкоматы к приему и обслуживанию карт «Мир».

Ранее ЦБ отверг вариант нарушения принципов конкуренции при переводе бюджетников на карты «Мир».

Против обязательного перевода социальных и бюджетных выплат на карты российской платежной системы выступили представители ряда ведущих банков, включая главу Сбербанка Германа Грефа.