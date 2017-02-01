01:43

Glencore не будет выдвигать своего представителя в совет директоров «Роснефти», пишут «Ведомости» со ссылкой на акционера «Роснефти» и федерального чиновника.

По словам акционера, «Glencore не интересуется участием в управлении госкомпанией».

Будет ли второй покупатель акций «Роснефти» – катарский фонд QIA – выдвигать своих представителей, собеседники газеты не уточняют.

Как заявил газете управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев, двух представителей в совете директоров может получить QHG Shares.

Вахрамеев также уточнил, что Glencore, по его мнению, будет «пассивным инвестором», и доля в дивидендах «Роснефти» ее устроит, а представитель QIA может оказаться в совете директоров «теоретически».

В январе 2017 года Glencore обошла компанию Trafigura и стала крупнейшим покупателем нефти марки Urals у «Роснефти», добавляет газета со ссылкой на исследование Reuters.

7 декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил о завершении сделки по продаже 19,5% акций «Роснефти» за €10,5 млрд. Позднее Glencore обозначил сумму в размере €10,2 млрд за приобретение пакета акций.

Покупателем стало зарегистрированное в Сингапуре СП Glencore и QIA – QHG Shares.