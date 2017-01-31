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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не стало комментировать информацию о сотрудничестве со службой руководителя ЦИБ ФСБ России Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева, передает «Интерфакс».

«Мы отказываемся это комментировать», – заявил представитель ведомства.

Ранее о сотрудничестве с ЦРУ Михайлова и Докучаева сообщали источники агентства.

Собеседники «Новой газеты» также назвали Михайлова «внедренным в ФСБ сотрудником иностранной разведки».

«Новая газета», кроме того, писала, что Михайлов передавал разведке США данные о российской компании King Servers, с арендованных серверов которой якобы шли атаки на избирательную систему США.

Помимо Михайлова и Докучаева по делу о госизмене был арестован топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Адвокат 31 января Иван Павлов рассказывал RNS, что аресты по подозрению в госизмене не связаны с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай».

По данным «Интерфакса», всего под арестом находится четыре человека, как соучастники в деле фигурируют еще восемь человек. При этом один из источников агентства уточнил, что «темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются». По его данным, все члены группы занимались информационной безопасностью, «причем главным в этой цепочке был не старший по должности и званию».

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, который предположительно является организатором группы «Шалтай-Болтай». Отмечалось, что Аникеев в рамках сотрудничества со следствием связывал Михайлова с хакерской группой.

Об аресте Михайлова 25 января сообщил«Коммерсантъ».