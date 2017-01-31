Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не стало комментировать информацию о сотрудничестве со службой руководителя ЦИБ ФСБ России Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева, передает «Интерфакс».
«Мы отказываемся это комментировать», – заявил представитель ведомства.
Ранее о сотрудничестве с ЦРУ Михайлова и Докучаева сообщали источники агентства.
Собеседники «Новой газеты» также назвали Михайлова «внедренным в ФСБ сотрудником иностранной разведки».
«Новая газета», кроме того, писала, что Михайлов передавал разведке США данные о российской компании King Servers, с арендованных серверов которой якобы шли атаки на избирательную систему США.
Помимо Михайлова и Докучаева по делу о госизмене был арестован топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.
Адвокат 31 января Иван Павлов рассказывал RNS, что аресты по подозрению в госизмене не связаны с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай».
По данным «Интерфакса», всего под арестом находится четыре человека, как соучастники в деле фигурируют еще восемь человек. При этом один из источников агентства уточнил, что «темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются». По его данным, все члены группы занимались информационной безопасностью, «причем главным в этой цепочке был не старший по должности и званию».
Ранее Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, который предположительно является организатором группы «Шалтай-Болтай». Отмечалось, что Аникеев в рамках сотрудничества со следствием связывал Михайлова с хакерской группой.
Об аресте Михайлова 25 января сообщил«Коммерсантъ».