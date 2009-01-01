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Бывший глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков является одним из кандидатов на пост замглавы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщают источники «Коммерсанта».

Сердюков также может сменить Чемезова в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации, рассказывают собеседники газеты.

Источники издания уточняют, что после назначения в 2013 году гендиректором оборонного предприятия «ФИИЦ М» Сердюков сделал в «Ростехе» «головокружительную карьеру, несмотря на скандал, которым сопровождался его уход из Минобороны».

«Коммерсантъ» пишет, что кандидатура Сердюкова выдвигается на фоне кадровых перестановок в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и Минобороны РФ. В частности, 31 января указом президента страны предыдущий замглавы «Ростеха» Дмитрий Шугаев был назначен директором ФСВТС, а ранее занимавший пост директора Александр Фомин, в свою очередь, стал министра обороны России Сергея Шойгу.

Анатолий Сердюков возглавлял Минобороны в 2007–2012 годах.