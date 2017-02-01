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Совбез ООН принял предложенное Украиной заявление по ситуации в Донбассе и выразил «сильное беспокойство»происходящим, следует из твиттера постоянного представительства Украины в ООН.

https://twitter.com/UKRinUN/status/826566225392185345

Совбез по инициативе Киева провел закрытое заседание и призвал «к немедленному прекращению огня», а также выразил «свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины».

Ранее Киев внес в ООН проект заявления по ситуации на востоке страны, где назвал конфликт «активизацией обстрелов со стороны пророссйских сил».

В Госдепартаменте США также выразили «глубокую озабоченность» ситуацией на Донбассе и призвали к «немедленному перемирию», писал «Интерфакс».

31 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «ополченцам Донбасса пришлось давать отпор» в районе Авдеевки, и в результате «вторжение было пресечено». Позже Песков назвал ситуацию в Авдеевке «провокацией».

О возобновлении обстрелов в Донбассе сообщалось 29 января.