04:05

Выручка Apple в четвертом квартале 2016 года достигла $78,4 млрд, говорится в опубликованном отчете компании.

Компания улучшила свои прошлогодние показатели на 3,3% ($75,9 млрд) и обновила рекорд по квартальной прибыли.

«Мы продали больше IPhone, чем когда-либо, и поставили исторические рекорды по продажам сервисов, Iphone, Mac и Apple Watch», – заявляет в отчете глава компании Тим Кук.

По итогам первого квартала 2017 года Apple рассчитывает получить выручку в размере от $51,5 млрд до $53,5 млрд, уточняется в документе.

Из приложения к отчету, тем не менее, следует, что выручка от продаж IPad продолжает снижаться и упала на 22% с 2015 года.

Ранее сообщалось, что по итогам финансового 2016 года выручка Apple снизилась впервые с 2001 года.