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За последние два года число россиян, выезжающих на отдых за границу чаще одного раза в год, сократилось почти вдвое, свидетельствует опрос «Коммерсанта» среди турагентов.

По оценкам опрошенных газетой участников рынка, число выезжающих из России граждан с 2014 года сократилось в среднем на 30%-50%. Глава одного турагентства сообщил изданию, что в 2015 году средний чек по проданным турам составлял 61 тысячу рублей, а в 2016 – сократился до 56 тысяч рублей и отметил, что «клиенты чаще выбирают бюджетные варианты размещения и реже бронируют системы all inclusive».

Падение на 30%-50% подтвердили и туроператоры, добавляет газета. Один из них рассказал об уменьшении общего количества выезжающих за рубеж людей с 17 миллионов в 2014 году до предполагаемых 9 миллионов в 2016 году.

«Коммерсантъ» напоминает о ноябрьских данных Промсвязьбанка, согласно которым в период с 2014 по 2016 год рынок организованного туризма сократился с $7,7 млрд до $3,6 млрд – более чем на 50%.

Мнения опрошенных газетой экспертов относительно будущих изменений разделились: два участника рынка предположили возвращение на докризисный уровень в 2017 году, в том числе в связи с возвращением на рынок Египта, один человек предположил, что рост туристов возможен только при увеличении доходов россиян или при появлении потребительной уверенности, и что «сейчас никаких предпосылок для этого нет».