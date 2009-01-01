08:14

Из-за дождей в Краснодарском крае и низких цен России грозит дефицит риса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Остатки крупы на 10 января 2017 года Южный рисовый союз (ЮРС) оценивает в 262 тысячи тонн по сравнению с 321 тысячей тонн год назад.

До нового урожая в сентябре 2017 года России для внутреннего потребления нужно примерно 300–330 тысяч тонн риса-крупы, подсчитали в ЮРС.

Как сказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, в прошлом сезоне цена на рис сохранялась на уровне 30 тысяч рублей за тонну, в этом цена снизилась до 25–26 тысяч рублей.

По мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, рентабельным бизнес можно считать при внутренней цене от 34 тысяч рублей за тонну риса.

Из-за низких внутренних цен компании увеличивают экспорт, сообщил «Коммерсанту» один из крупных производителей риса. По данным аналитического центра «Совэкон», с июля по ноябрь 2016 года в Россию было импортировано 50 тысяч тонн риса, на экспорт было отправлено 74 тысячи тонн.

В пресс-службе Минсельхоза газете заявили, что не видят оснований для дефицита риса.