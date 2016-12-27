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«Газпром» с 1 февраля сократил подачу газа по «Северному потоку» и его восточному отводу OPAL, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.

Сокращение происходит из-за судебного запрета по иску польской газовой компании PGNiG.

«Газпром», напоминает «Интерфакс», ранее договорился с Еврокомиссией (ЕК) о максимальном использовании OPAL, но польская сторона указала, что это повредит загрузке ее транзитных магистралей.

PGNiG подала иск в Европейский суд, «Газпром экспорт» попросил включить его в процесс как заинтересованную сторону.

В конце 2016 года суд потребовал от ЕК и PGNiG дополнительные данные о влиянии OPAL на региональное газоснабжение. В PGNiG заявили, что на время разбирательства решение ЕК о расширенном доступе «Газпрома» к мощностям OPAL будет приостановлено.

«Интерфакс» отмечает, что несмотря на снижение прокачки по «Северному потоку» российская компания не увеличивает украинский транзит.

Ранее «Газпром» установил несколько рекордов подряд по экспорту в дальнее зарубежье. Как передавало Reuters, в январе 2017 года поставки, по расчетам, превысят 19 млрд кубометров, что на 26% больше января 2016 года. До этого рекорды поставок за месяц компания устанавливала в октябре, ноябре и декабре прошлого года.