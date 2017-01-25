10:03

Студенты стройотряда МГУ имени Ломоносова летом пройдут практику на строительстве Керченского моста, сказано в сообщении Росавтодора.

Как уточнили в ведомстве, практикантов познакомят с разными этапами строительства моста, в том числе с геодезическими вопросами и с оформлением нормативных документов. Студенты будут работать пять дней в неделю по восемь часов.

Один из студентов МГУ попросил отправлять учащихся вузов на «большие стройки» во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным 25 января. В качестве примера студент привел Керченский мост и объекты для чемпионата мира по футболу 2018 года.

Мост через Керченский пролив в Крым начали строить в 2016 году. О необходимости сооружения моста Путин заявил в 2014 году после присоединения Крыма к России.

Стоимость моста оценивается в 227,92 млрд рублей, главным подрядчиком стала компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, она же построит железнодорожные подходы к мосту.