10:21

Глава «Роснефти» Игорь Сечин присутствовал на встрече, после которой по обвинению в получении взятки был задержан бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников агентства, именно на этой встрече Улюкаеву был передан чемодан с деньгами (взяткой за положительную оценку Минэкономразвития сделки по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти»). Reuters отмечает, что задержание Улюкаева в офисе «Роснефти» было запланировано правоохранительными органами совместно с представителями нефтяной госкомпании.

Правительственные источники агентства также утверждают, что роль, сыгранная Сечиным в задержании Улюкаева, помогла укрепить репутацию главы «Роснефти» в правящей элите России.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев на вопрос Reuters об участии Сечина в операции по задержанию Улюкаева заявил, что компания не имеет права комментировать текущие расследования. В Следственном комитете РФ на соответствующий запрос агентства не ответили. Адвокат Улюкаева от комментариев отказался.

В декабре 2016 года источники «Росбалта» также сообщали об участии Сечина в задержании Улюкаева. Тогда речь шла о том, что министр прибыл в офис «Роснефти» по приглашению Сечина, но тот во встрече с Улюкаевым не участвовал. Сечин якобы заявил, что находится на совещании, но предложил Улюкаеву пройти в один из кабинетов, где «для него все готово». Там Улюкаеву вручили чемодан с деньгами, после чего на выезде с территории «Роснефти» министра задержали.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года и обвинен в вымогательстве $2 млн у «Роснефти». Сразу после задержания президент РФ Владимир Путин отправил Улюкаева в отставку с поста министра экономического развития с формулировкой «за утрату доверия». Согласно решению суда, до 15 апреля 2017 года Улюкаев будет находиться под домашним арестом.