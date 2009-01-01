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Законодательное собрание Санкт-Петербурга попросило руководителей российских силовых ведомств наказать участников акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщает «Интерфакс».

В своем обращении депутаты просят «провести всестороннюю проверку по изложенным фактам и принять меры по наказанию виновных и недопущению подобных действий впредь».

Запрос, который подготовила группа депутатов от «Единой России» и ЛДПР, адресован генпрокурору Юрию Чайке, председателю СК Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Спикер парламента Петербурга Вячеслав Макаров, комментируя запрос, сравнил действия протестующих с акцией Pussy Riot в Храме Христа Спасителя. Он отметил, что в митинге против передачи собора РПЦ приняли участие «представители ЛГБТ-сообщества, пацифисты, анархисты и иные активисты».

«Этот вопиющий случай ставит действия [активистов] не просто вне закона, а все всяких норм морали и нравственности. Не вызывает сомнения то, что их действия были спланированы заранее. Цель таких действий – сорвать богослужение, грубо нарушить общественный порядок, оскорбить чувства верующих», – заявил он.

Депутат парламента Петербурга от «Единой России» Александр Тетердинко также призвал ужесточить правила согласования встреч депутатов с избирателей. По его мнению, оппозиционные депутаты «под видом встреч с избирателями могут устроить Майдан».

«Используя свой статус депутатов, наши коллеги, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, обходят закон о митингах, шествиях и пикетировании. Мы полагаем, что эту лазейку надо закрыть», – подчеркнул депутат.

Большинство парламентариев поддержали его инициативу.

Акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ состоялась в субботу, 28 января, на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Она проходила в форме встречи депутатов с избирателями, поэтому у протестующих не было транспарантов. В мероприятии, по разным оценкам, приняли участие от двух до пяти тысяч человек.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора РПЦ 10 января. Позже в Василеостровский районный суд был подан иск о законности передачи собора, однако суд отказался его рассматривать.